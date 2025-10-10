فوج نے دہشتگردی کیخلاف لازوال کردار ادا کیا: عبدالرشید حجازی
شہدا قوم کا فخر ،ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہم چین و سکون کی نیند سو پاتے ہیں
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ناظمِ اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی اور خالد محمود اعظم آبادی نے اورکزئی آپریشن میں لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف سمیت 11 جوانوں کی شہادت پر پاک فوج کے جانبازوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا ہے ۔رہنماؤں نے کہا کہ شہدا کی قربانیوں کی بدولت آج ہم چین و سکون کی نیند سو پاتے ہیں۔ وطنِ عزیز کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء قوم کا فخر ہیں، اور قوم اُن کے خاندانوں کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔علامہ عبدالرشید حجازی نے آپریشن میں 19 خوارج دہشتگردوں کے انجام پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج نے انتہاپسندی اور دہشتگردی کے خلاف بے مثال اور لازوال کردار ادا کیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہمیں افواجِ پاکستان کے بہادر جوانوں پر فخر ہے جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہمارا وطن دشمن کی ہر جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی فوج اور سکیورٹی ادارے دہشتگرد عناصر کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ ہمسایہ ممالک کی جانب سے آئے روز کی کارروائیاں خطے کے امن کو تباہ کرنے کی سازش ہیں۔مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان نے شہداء کے درجات کی بلندی، اہلِ خانہ کے صبرِ جمیل اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔