شراب فروشی میں ملوث ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)شراب فروشی میں ملوث ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ گلبرگ کے علاقہ اناسی چوک میں پولیس نے ناکہ بندی کے دوران مشکوک شخص کو روکا جس کی تلاشی لینے پر بھاری مقدار میں شراب برآمد ہوئی، پولیس نے ملزم محمد فاروق کو حراست میں لیکر مقدمہ درج کرلیا۔
