صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

  • فیصل آباد
26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

افسران امتحانی سنٹرز کا دورہ کرکے درکار سہولیات کا جائزہ لیں:ڈپٹی کمشنر معمولی شکایت بھی نہ ہو ،والدین کیلئے بیٹھنے کے انتظامات کریں:ندیم ناصر

فیصلآباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر)ندیم ناصر نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیرِ اہتمام میڈیکل کالجز میں داخلے کیلئے اتوار 26 اکتوبر کو ہونے والے انٹری ٹیسٹ کے تمام انتظامات ہر لحاظ سے مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ امتحانی سنٹرز کا دورہ کرکے درکار سہولیات کا جائزہ لیا جائے ۔انہوں نے یہ ہدایات ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کیں جس میں انٹری ٹیسٹ کے انعقاد سے متعلق انتظامی و حفاظتی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز سٹی و صدر، سنٹرز کے انچارج، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے کوآرڈینیٹر، پارکنگ کمپنی، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، ٹریفک پولیس، فیسکو، فیصلآباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، میونسپل کارپوریشن اور دیگر محکموں کے افسران شریک تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ سابقہ تجربات کو مدنظر رکھتے ہوئے انٹری ٹیسٹ کے انعقاد کیلئے جامع اور مؤثر انتظامات کئے جائیں تاکہ معمولی شکایت بھی پیدا نہ ہو ،سنٹرز پر طلبہ کیلئے پینے کے پانی کی وافر مقدار دستیاب ہو، کمرہ امتحان میں گھڑیاں درست حالت میں ہوں اور والدین کیلئے بیٹھنے کے مناسب انتظامات کیے جائیں۔انہوں نے مزید ہدایت کی کہ ٹریفک پلان مؤثر بنایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلڈنگ اینڈ ٹائون پلاننگ ریگولیشنز میں ترمیم پر متعلقہ اداروں سے تفصیلی رپورٹ طلب

لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کے اقدامات کی ہدایت

آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد سے شہری پریشان،ٹائون انتظامیہ خاموش

گورنرسے امریکی ادار ہ یو آ ئی سی ایم جی کے بانی کی ملاقات

گورنر نے 13 میں سے 11 کیسز کے فیصلے سنادیے

اہم شاہراہ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے پر واٹر بورڈ انجینئر معطل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس