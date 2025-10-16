صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج روڈ کی خستہ حالی، طالبات پریشان

  • فیصل آباد
گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج روڈ کی خستہ حالی، طالبات پریشان

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج جڑانوالہ سٹیڈیم روڈ کی خستہ حالی نے شہریوں اور طالبات کے لیے شدید مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ روزانہ سینکڑوں طالبات اسی سڑک سے گزر کر کالج پہنچتی ہیں، مگر ٹوٹی پھوٹی سڑک اور گڑھوں کے باعث انہیں سخت پریشانی کا سامنا ہے ۔بارش کے دوران پانی جمع ہونے سے صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے اور سڑک کیچڑ سے اَٹ جاتی ہے جس سے طالبات کو پیدل چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے ۔

علاقہ مکینوں اور والدین نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کی فوری مرمت اور نئی تعمیر کے احکامات جاری کیے جائیں تاکہ آمدورفت میں سہولت میسر ہو سکے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سٹیڈیم روڈ تعلیمی اداروں کی اہم گزرگاہ ہے لیکن مسلسل عدم توجہی کے باعث یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے ۔ عوامی حلقوں نے اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ سے اپیل کی ہے کہ اس مسئلے پر فوری توجہ دی جائے تاکہ طالبات اور شہریوں کو ریلیف مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، چیف کمشنر

راول ڈیم، گندگی پھیلانے والوں کیخلاف کارروائی شروع

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 4 دکانیں سیل، 3 لاکھ جرمانہ

اسلام آباد، 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 37 نئے کیس رپورٹ

رشتہ کے تنازع پر عمر رسیدہ خاتون کو قتل کرنے والے مجرم کو عمرقید

2منشیات فروشوں کو قید اور جرمانے کی سزائیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن