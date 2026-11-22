ڈی سی کا اراضی ریکارڈ سنٹر ، تحصیل آفس میں سہولتوں کا جائزہ
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر محمد جواد حیدر شاہ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سلمان ظفر اور۔۔
اسسٹنٹ کمشنر فرخ محمود کے ہمراہ اراضی ریکارڈ سنٹر اور تحصیل آفس کوٹ ادو کا اچانک دورہ کیا اور مختلف شعبوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق عوام کو سرکاری دفاتر میں بہتر سہولیات کی فراہمی اور شفافیت یقینی بنانے کیلئے ڈپٹی کمشنر نے مختلف دفاتر کا معائنہ کیا۔
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