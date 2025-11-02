صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پان شاپ سے گٹکا برآمد،تلف ،د کانداروں کو جرمانے

  • فیصل آباد
پان شاپ سے گٹکا برآمد،تلف ،د کانداروں کو جرمانے

فوڈ اتھارٹی ضلع چنیوٹ کی 112 انسپکشنز ،ملک شاپس ودیگرکو جرمانے کئے گئے

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے چنیوٹ شہر میں ممنوع گٹکا کی فروخت پر کریک ڈاؤن کیااورنواحی علاقہ میں واقع پان شاپ سے دوران معائنہ گٹکا برآمدکرکے موقع پر تلف اوردکاندار کو بھاری جرمانہ عائدکیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں 112 انسپکشنز کیں۔ متعدد ملک شاپس،میٹ شاپس اور کریانہ سٹورز کو چیک کیا گیا۔ ملک شاپس کو دودھ کی ناقص کوالٹی اور دیگر کو قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 83 ہزار روپے کے جرمانے عائدکئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیر آباد ، گوجرانوالہ کو مزید 100 بسیں دے رہے :وزیر صحت

علی پور چٹھہ:الائیڈ سکول ولی تہور کیمپس میں پنجاب کلچر ڈے

سیالکوٹ:پو لیس مقابلے میں 4ڈاکو اسلحہ سمیت گرفتار

اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحاً حل کرینگے :صبا اصغر

خواتین کی تولیدی صحت ،چھاتی کے کینسر پر آگاہی سیمینار

یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے طلبہ و طالبات کیلئے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل