صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڈز ٹرانسپورٹ ہڑتال ختم، سبزی ، پھلوں کی ترسیل بحال

  • ملتان
گڈز ٹرانسپورٹ ہڑتال ختم، سبزی ، پھلوں کی ترسیل بحال

تمام جائز مطالبات پورے ہونے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں عبدالوحید

 وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی ) ملک کے دیگر شہروں کی طرح وہاڑی میں بھی دس روز جاری رہنے والی گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال حکومت کیساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد ختم ہوگئی۔ دس روز تک سبزی، فروٹ اور خوردونوش کی اشیاء کی ترسیل مکمل بند رہی، جس سے عوام اور ٹرانسپورٹرز دونوں نے شدید مشکلات کا سامنا کیا۔ صدر پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن وہاڑی چوہدری عبدالوحید نے صدر مرکزی انجمن تاجران چوہدری طاہر شریف گجر و دیگر عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہڑتال ختم کرنیکا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام جائز مطالبات پورے ہونے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پولیو کا مکمل خاتمہ یقینی بنانا وزیراعلیٰ کا ویژن :عظمیٰ کاردار

شہر کو درپیش اہم مسائل کو فوری حل کیاجائے گا، شیریں گل

بچوں کیلئے موزوں تعلیمی ماحول حکومت کی اولین ترجیح:کمشنر

صوبائی وزیر اقلیتی امور کی کرسمس تقریب میں شرکت ،تحائف تقسیم

میانوالی میں مسجد میں نشئی کے ہاتھوں قتل ہونیوالے کے ورثا کو انصاف نہ مل سکا

ڈی سی بھکر کا کے پی بارڈر پر زیر تعمیر چیک پوسٹ کاد ورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ