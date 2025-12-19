صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناصر باغ دی بیرکس میوزیم میں فن پاروں کی نمائش

  • لاہور
ناصر باغ دی بیرکس میوزیم میں فن پاروں کی نمائش

لاہور (خبر نگار)ناصر باغ دی بیرکس میوزیم لاہور میں گندھارا تہذیب کے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا ۔

صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین نے نمائش کا دورہ کیا اور نمائش میں رکھے گئے پتھر سے تراشے فن پاروں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ۔صوبائی وزیرنے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان آرٹسٹوں نے پتھر کو تراش کر خوبصورت فن پارے تخلیق کئے ہیں۔ ،نوجوان آرٹسٹوں نے صدیوں پرانی گندھارا تہذیب کو زندہ کیا ہے ، تاریخی فن پاروں کی نمائش سے مقامی صنعت کو فروغ ملے گا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پولیو کا مکمل خاتمہ یقینی بنانا وزیراعلیٰ کا ویژن :عظمیٰ کاردار

شہر کو درپیش اہم مسائل کو فوری حل کیاجائے گا، شیریں گل

بچوں کیلئے موزوں تعلیمی ماحول حکومت کی اولین ترجیح:کمشنر

صوبائی وزیر اقلیتی امور کی کرسمس تقریب میں شرکت ،تحائف تقسیم

میانوالی میں مسجد میں نشئی کے ہاتھوں قتل ہونیوالے کے ورثا کو انصاف نہ مل سکا

ڈی سی بھکر کا کے پی بارڈر پر زیر تعمیر چیک پوسٹ کاد ورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ