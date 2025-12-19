صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی نے مسیحی برادری کوکرسمس تحائف تقسیم کئے

  • گوجرانوالہ
ڈی سی نے مسیحی برادری کوکرسمس تحائف تقسیم کئے

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق نے کرسمس کے حوالے سے اپنے دفتر میں کیک کاٹااور مستحق مسیحی افراد میں اپنی طرف سے بطور تحائف نقد رقوم تقسیم کیں۔

تقریب میں مختلف چرچز کے پادری اورمسیحی کمیونٹی کے سرکردہ افراد موجو دتھے ۔ڈپٹی کمشنر کاکہنا تھا کہ مسیحی کمیونٹی کو مذہبی عبادات کی آئین و قانون کے مطابق مکمل آزادی حاصل ہے ۔ضلعی انتظامیہ اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو کرسمس کے تہوار پر ہر قسم کی سکیورٹی اور دیگر سہولیات فراہم کر رہی ہے ۔مستحق مسیحی افراد میں نقد رقوم کی تقسیم کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ افراد بھی اپنے دیگر مسیحی بہن بھائیوں کی طرح بہتر انداز میں اپنے کرسمس کی خوشیاں منا سکیں۔ کرسمس کے موقع پر چرچز اور گرجا گھروں میں ریسکیو 1122،محکمہ صحت ،میونسپل کمیٹی اور دیگر محکموں کی جانب سے خصوصی کیمپ بھی لگائے جائینگے ۔ اس موقع پر مسیحی کمیونٹی کے سرکردہ افراد نے ڈپٹی کمشنر کا شکریہ ادا کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیتون کی پیداوار بڑھانے کیلئے اٹلی سے مدد لینگے ،رانا تنویر

بغیر این او سی روڈ کٹنگ پر مقدمہ درج ہوگا ،کمشنر راولپنڈی

آرپی او راولپنڈی کی تلہ گنگ میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

فکر اقبال کی آج بھی قومی تعمیر، فکری بیداری میں مرکزی حیثیت ، اورنگزیب کھچی

پی ٹی سی ایل نے طویل المیعاد ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ویژن پیش کردیا

پنڈدادنخان ،ٹرک نے معصوم طالب علم کو کچل ڈالا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ