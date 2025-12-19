صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی وزیراعلیٰ کے مسلمان خاتون کا نقاب کھینچنے کیخلاف ریلی

  • ملتان
بھارتی وزیراعلیٰ کے مسلمان خاتون کا نقاب کھینچنے کیخلاف ریلی

خواتین کی عزت‘وقار اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی قبول نہیں:مقررین

 وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) حقوقِ خواتین جماعتِ اسلامی کی جانب سے بھارت کے بہار صوبے میں وزیراعلیٰ کے ہاتھوں ایک خاتون کا زبردستی نقاب کھینچنے کے واقعے کیخلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کی قیادت نسرین شکیل نے کی اور خواتین نے ریلی بھی نکالی۔ احتجاجی ریلی میں شریک خواتین نے کہا کہ خواتین کی عزت، وقار اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کسی صورت قبول نہیں۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر خواتین کے احترام اور آزادی کے حق میں نعرے درج تھے ۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مطالبہ کیا کہ واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ انہوں نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی نوٹس لینے اور مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر نسرین شکیل، مصباح تبسم، فروا نواز، فاخرہ مقصود، شاہینہ، ثمینہ حامد، ام کلثوم، عذرا اور سینکڑوں خواتین نے شرکت کی۔

