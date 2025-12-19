صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائنس بیس سکول نسیم کیمپس کے زیرِ اہتمام سپورٹس گالا

  • گوجرانوالہ
سائنس بیس سکول نسیم کیمپس کے زیرِ اہتمام سپورٹس گالا

گوجرانوالہ (نیوزرپورٹر)سائنس بیس سکول نسیم کیمپس کے زیرِ اہتمام سپورٹس گالا کا انعقاد۔طلبا و طالبات نے 200میٹر، 100میٹر ریس،بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، آرچری، باکسنگ، رسہ کشی، سائیکلنگ، کرکٹ، کبڈی، کراٹے ،ٹائل بریکنگ،ٹگ آف وار ،پی ٹی شو،بال کولیشن، ریبٹ ریس،لانگ جمپ جیسے مقابلوں میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔

جسے مہمانوں طلبہ کے والدین اور اساتذہ نے خوب سراہا۔چیئرمین ادارہ چودھری طاہر محمود،چیئرمین سپریم کونسل جناح ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز چودھری عاصم رفیق،ماہر تعلیم چودھری رضوان نے خطاب کرتے کہا پاکستان میں کھیلوں کے فروغ کیلئے سکولز اور کالجز لیول پر سب کو سپورٹس مقابلوں کا اہتمام کرنا ہوگااور طلبہ کو کسی نہ کسی کھیل میں حصہ ضرور لینا چاہئے ۔انہوں نے طلبہ کی کارکردگی اور کھیلوں میں نظم و ضبط کو سراہا ۔مختلف کھیلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو میڈلز اور ٹرافیز سے نوازا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک دبائو:ریلوے سٹیشن کے اطراف2نئی سڑکیں بنانیکا فیصلہ

ناصر باغ دی بیرکس میوزیم میں فن پاروں کی نمائش

داتا دربار کے باہر سے تجاوزات ، عارضی سٹرکچر مسمار

ہائیکورٹ بار اور لاہور بار کے الیکشن میں بھی کامیاب ہونگے :احسن بھون

گورنر سے نیدر لینڈ زکے سفیر کی ملاقات

ایل ڈی اے ایونیو ون واگزار پلاٹ متاثرین میں تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ