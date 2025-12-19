صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ڈی اے ایونیو ون واگزار پلاٹ متاثرین میں تقسیم

  • لاہور
ایل ڈی اے ایونیو ون واگزار پلاٹ متاثرین میں تقسیم

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے ایونیوون متاثرین کو بڑی خوشخبری مل گئی اورعرصہ دراز سے ایل ڈی اے ایونیو ون کے متاثرین کو ریلیف ملا، قبضہ مافیا سے واگزار پلاٹ متاثرین میں تقسیم کر دیئے گئے ۔

وائس چیئرمین ایل ڈی اے میاں مرغوب احمد سے ایل ڈی اے ایونیو ون کے متاثرین نے ملاقات کی ۔اس موقع پر ایونیو ون کے 35متاثرین کو ایک ایک کنال کے پلاٹوں کے پوسیشن لیٹر دیئے گئے ۔ایونیو ون متاثرین نے دیرینہ مسئلہ حل کرانے پر وائس چیئرمین ایل ڈی اے میاں مرغوب احمد اور ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شاہراہوں کی نگرانی کے لئے خود مختار ٹیمیں تشکیل

عالمی کتب میلے کا آغاز،329اسٹالز، جامعہ الازہر سمیت 17غیر ملکی پبلشر شریک

ناکامی سب سے بڑی معلم، کوشش جاری رکھیں،سعدیہ راشد

نادرا شناخت کے بغیر ماہی گیروں کی رجسٹریشن نہ کرنیکا فیصلہ

امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے ،مراد علی شاہ

سسٹم کی حکمرانی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ