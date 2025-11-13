گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔تھانہ نشاط آباد پولیس نے گرفتار ملزم سے دوران تفتیش انکشاف پر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر کاروائی کرتے ہوئے اسلحہ برامد کر لیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کردیا گیا ہے ۔
