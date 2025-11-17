صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں کے قریب سگریٹ کی فروخت جاری

  • فیصل آباد
تعلیمی اداروں کے قریب سگریٹ کی فروخت جاری

18 سال سے کم عمر نوجوانوں میں سگریٹ نوشی کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ، انسدادِ تمباکو نوشی کمیٹی بھی کوئی کردار ادا نہ کر سکی،موثر اقدامات کئے جائیں :شہری

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ضلعی انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث تعلیمی اداروں کے قریب سگریٹ کی فروخت بند نہ ہو سکی، جس کے نتیجے میں 18 سال سے کم عمر بچوں اور نوجوانوں میں سگریٹ نوشی کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے ۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قائم کی گئی انسدادِ تمباکو نوشی کمیٹی بھی کوئی کردار ادا نہ کر سکی۔تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں سگریٹ کی فروخت پر پابندی کے باوجود نجی و سرکاری سکولوں اور کالجز کے قریب جگہ جگہ کولڈ کارنرز قائم ہیں جہاں سرعام سگریٹ فروخت کی جاتی ہیں۔

کم عمر بچے اور نوجوان انہی مقامات پر بیٹھ کر سگریٹ نوشی کرتے ہیں جبکہ گزشتہ چند برسوں کے دوران اس رجحان میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور متاثرہ مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے ۔انسدادِ تمباکو نوشی کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو مکمل طور پر غیر فعال ہو چکی ہے ۔ کمیٹی نہ تو کارروائیاں کر سکی اور نہ ہی انتظامی افسران کو ایکشن کے لیے کوئی سفارشات ارسال کی جا سکیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر ضلعی انتظامیہ مؤثر اقدامات کرے تو آنے والی نسلوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔

ان کے مطابق تعلیمی اداروں کے قریب سگریٹ کی فروخت روک کر نوجوانوں میں سگریٹ نوشی کی حوصلہ شکنی کی جا سکتی ہے ۔ شہریوں نے زور دیا کہ سکولوں اور کالجز میں تسلسل کے ساتھ آگاہی سیمینار منعقد کیے جائیں اور طلبہ کو تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے آگاہ کیا جائے ۔شہریوں نے یہ بھی کہا کہ ضلعی انتظامیہ سیاسی کشمکش میں الجھی ہوئی ہے جبکہ ڈپٹی کمشنرز کے بار بار تبادلوں کے باعث دور رس نتائج کی حامل پالیسیوں پر عملدرآمد نہیں ہو رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ناقص میٹریل سے تیار ٹریفک سگنلز خراب ، قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان

ملاوٹ مافیا کا قلع قمع کرنے کیلئے کریک ڈاؤن کا فیصلہ

جرائم پیشہ افراد ،اسلحہ کی نمائش کیخلاف کارروائی کا حکم

سلطان رانجھا کی الیکشن مہم،ضلعی صدر ن لیگ ن شعبہ خواتین دیگر متحرک

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کی لفٹ 4ماہ بعد دوبارہ فعال

الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بنو قابل پروگرام کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر