صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹریٹ لائٹس کو فعال بنانے کیلئے میکنزم بنانیکی ہدایت

  • فیصل آباد
سٹریٹ لائٹس کو فعال بنانے کیلئے میکنزم بنانیکی ہدایت

لائٹس کو روشن کرنے کیلئے ٹائم لائنز مقرر کرکے فیلڈ ٹیموں کو متحرک کیا جائےمیونسپل سروسزکی فراہمی میں شہریوں کو شکایات نہیں ہونی چاہئیں:کمشنر

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات کے مطابق شہریوں کو میونسپل سروسز کی فراہمی کیلئے موثر اقدامات کئے جارہے ہیں۔کمشنر فیصل آبادڈویژن/ایڈمنسٹریٹر راجہ جہانگیرانور کی زیرصدارت میونسپل کارپوریشن کا اہم اجلاس ہوا جس میں روشن فیصل آباد پروگرام کے تحت شاہرات پر سٹریٹ لائٹس کے فعال ہونے کے بارے میں بریفنگ لی۔کمشنر نے کہا غیرفعال سٹریٹ لائٹس کو فنکشنل بنانے کیلئے مربوط میکنزم بنائیں اور ٹائم لائنز مقرر کرکے سٹریٹ لائٹس روشن کرنے کیلئے ٹیموں کو متحرک کیا جائے ۔ شہر بھر میں 6 ٹیمیں  اور11 وہیکلز  سٹریٹ لائٹس کو فعال کرنے کیلئے سرگرم نظر آنی چاہئیں جبکہ باقی ماندہ3 وہیکلز کی بھی فوری مرمت کرائی جائے ۔انہوں نے کہا شہریوں کو ریلیف کی فراہمی ترجیحات میں سرفہرست ہے لہذا میونسپل سروسز کی فراہمی کا ایسا تسلسل قائم کیا جائے کہ شہریوں کو شکایات نہ ہوں۔اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا،سی او میونسپل کارپوریشن ملک مرتضی اور دیگر افسر موجود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معیار پر سمجھوتہ نہیں،تعمیراتی کام وقت پر مکمل کئے جائیں،علیم خان

عوامی خدمت کیلئے جدید ٹیکنالوجی، اصلاحات ضروری، آئی جی

نجی سکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب، بچوں کی بہترین پرفارمنس

چین کی سنٹرل ساؤتھ یونیورسٹی میں بین الاقوامی کلچرل فیسٹیول

اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ،15ہزار لٹرمضر صحت دودھ تلف

اسلام آباد، گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کیلئے 8سہولت سینٹر قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا