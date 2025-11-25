صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ :صفائی اور جمالیاتی منصوبوں کی تکمیل تیزی سے جاری

  • فیصل آباد
ٹو بہ :صفائی اور جمالیاتی منصوبوں کی تکمیل تیزی سے جاری

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی کی زیر نگرانی شہر میں صفائی اور جمالیاتی منصوبے تیز رفتاری سے مکمل کیے جا رہے ہیں،اس سلسلے میں کینال روڈ پر کرب سٹونز کی رنگ کاری کی جا رہی ہے تاکہ سڑکوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، ساتھ ہی شہر کے اہم راستوں اور عوامی مقامات پر موجود درختوں کے تنوں کی بھی سفید رنگ کاری کی جا رہی ہے ، جس کا مقصد نہ صرف درختوں کو کیڑوں اور سورج کی شدت سے بچانا ہے بلکہ شہر کے ماحول کو مزید خوشگوار اور دلکش بنانا بھی ہے ۔

ڈپٹی کمشنر عمر میلہ نے بتایا کہ شہری سہولت اور جمالیات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ اقدامات شہر بھر میں تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گے ، شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس عمل میں میونسپل کمیٹی کا ساتھ دیں اور شہر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مارکیٹ کمیٹی کےافسر مالا مال سبزی منڈی مسائلستان

دھواں چھوڑنے والی گاڑی کا ڈرائیور گرفتار ،مقدمہ درج

فنکشنل میٹریلز کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار کا انعقاد

حمزہ الیون نے دوستانہ میچ میں عبدالرحمن الیون کوشکست دیدی

فوڈ اتھارٹی کے ہوٹلوں سموسہ شاپ ،جوس کارنرز کو جرمانے

چھابڑی والوں اور ریڑھی بانوں کیخلاف کاروائی التوا کا شکار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس