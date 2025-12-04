صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پینسرہ: واپڈا کی غفلت، لٹکتے بجلی کے تار موت کی تلوار بن گئے

  • فیصل آباد
پینسرہ: واپڈا کی غفلت، لٹکتے بجلی کے تار موت کی تلوار بن گئے

پینسرہ (نمائندہ دنیا )واپڈا کی مجرمانہ غفلت کے باعث بجلی کے لٹکتے ہوئے تار شہریوں پر موت کی تلوار بن کر لٹکنے لگے جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔سب ڈویژن نڑوالا، نزد نیو سبز منڈی آباد حسین آباد میں محکمانہ لاپروائی کے باعث بجلی کے کھمبے نہ ہونے کی وجہ سے تار گلیوں اور بازاروں میں خطرناک حد تک لٹک رہے ہیں۔

محکمہ کے اہلکار نیو میٹر لگانے کے لیے میٹر سے میٹر کنکشن کر دیتے ہیں، جبکہ مین تار کو بغیر کسی سہارے کے بازار میں لٹکتا ہوا چھوڑ دیا جاتا ہے ۔گلیوں میں مین تار زمین سے دو سے تین فٹ اونچے لٹک رہے ہیں، جو گلی میں کھیلتے بچوں اور گذرنے والوں کے لیے کسی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ پرانے جوڑ سے پلاسٹک ٹیپ اکھڑ چکی ہے اور ننگی تاریں شہریوں کے لیے شدید خطرہ بن گئی ہیں۔شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ چیف فیسکو اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد موجودہ صورتحال کا نوٹس لیں اور بجلی کے تاروں کو بلند اور محفوظ بنانے کے لیے واپڈا اہلکاروں کو پابند بنائیں تاکہ شہر کسی بڑے حادثے سے محفوظ رہ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن