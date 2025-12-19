صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ :کاشتکاروں میں واجب الادا رقوم کے چیکس تقسیم

  • فیصل آباد
جھنگ :کاشتکاروں میں واجب الادا رقوم کے چیکس تقسیم

72 کاشتکاروں کو 15 کروڑ 43 لاکھ 81 ہزار روپے سے زائد کی ادائیگی کی جا چکی

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ضلعی انتظامیہ کی جانب سے گنے کے کاشتکاروں کو شکر گنج شوگر ملز سے بقیہ رقوم کی بروقت ادائیگی کو فوری طور پر یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کاشتکاروں کو ان کی واجب الادا رقوم کے چیکس فراہم کیے ۔ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ کاشتکاروں کے حقوق کا تحفظ ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور گنے کی رقم کی ادائیگی کا عمل کاشتکاروں کو مکمل رقم ملنے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔

اب تک 72 کاشتکاروں کو مجموعی طور پر 15 کروڑ 43 لاکھ 81 ہزار روپے سے زائد کی ادائیگی کی جا چکی ہے ، جبکہ بقیہ رقم کی ادائیگی کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے ۔ ضلعی انتظامیہ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ تمام کاشتکاروں کو ان کی مکمل رقوم شفاف اور بروقت انداز میں فراہم کی جائیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شاہراہوں کی نگرانی کے لئے خود مختار ٹیمیں تشکیل

عالمی کتب میلے کا آغاز،329اسٹالز، جامعہ الازہر سمیت 17غیر ملکی پبلشر شریک

ناکامی سب سے بڑی معلم، کوشش جاری رکھیں،سعدیہ راشد

نادرا شناخت کے بغیر ماہی گیروں کی رجسٹریشن نہ کرنیکا فیصلہ

امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے ،مراد علی شاہ

سسٹم کی حکمرانی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ