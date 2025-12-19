صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفیہ ٹرسٹ کی جانب سے دکھی انسانیت کی خدمت، ایمبولینس عطیہ اور ہسپتال کے قیام کا اعلان

  • فیصل آباد
صفیہ ٹرسٹ کی جانب سے دکھی انسانیت کی خدمت، ایمبولینس عطیہ اور ہسپتال کے قیام کا اعلان

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)چودھری اختر حسین سلہریا، چیئرمین صفیہ ٹرسٹ نے معروف دانشور و کالم نگار اینکر پرسن سید قاسم علی شاہ، اراکین اسمبلی سردار خان بہادر ڈوگر، راو کاشف رحیم، قمر سلطان باجوہ، ڈاکٹر نوید رمضان سلہریا اور دیگر کے ہمراہ علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات پر گفتگو کی۔

اس موقع پر چیئرمین صفیہ ٹرسٹ نے علاقے کے لوگوں کی سہولت کے لیے ایک ایمبولینس عطیہ کی اور ہسپتال کے قیام کا اعلان کیا تاکہ بزرگ مریضوں اور دیگر شہریوں کو بروقت اور معیاری خدمات فراہم کی جا سکیں۔چودھری اختر حسین سلہریا نے کہا کہ خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے اور مخیر حضرات کو فلاحی اداروں کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے ۔ تقریب میں علاقے کی سماجی و تعلیمی شخصیات، صحافیوں اور فلاحی اداروں کے عہدیداران نے شرکت کی اور صفیہ ٹرسٹ کی بلاتفریق خدمات میں تعاون کا عزم ظاہر کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک دبائو:ریلوے سٹیشن کے اطراف2نئی سڑکیں بنانیکا فیصلہ

ناصر باغ دی بیرکس میوزیم میں فن پاروں کی نمائش

داتا دربار کے باہر سے تجاوزات ، عارضی سٹرکچر مسمار

ہائیکورٹ بار اور لاہور بار کے الیکشن میں بھی کامیاب ہونگے :احسن بھون

گورنر سے نیدر لینڈ زکے سفیر کی ملاقات

ایل ڈی اے ایونیو ون واگزار پلاٹ متاثرین میں تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ