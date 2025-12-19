صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او ڈاکٹر نوید کی کھلی کچہری، شہر یوں کے مسائل سنے

  • فیصل آباد
درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک ،مقررہ وقت میں داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے ۔ اسی سلسلے میں ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔کھلی کچہری کے دوران ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور موصول ہونے والی درخواستیں متعلقہ افسران کو مارک کرتے ہوئے مقررہ وقت میں داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کمپلینٹ سیل کے افسران کو درخواستوں کا باقاعدہ فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔

اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق پبلک سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع بھر کے تمام تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے شہریوں کی سہولت کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ دفاتر اور تھانہ جات میں کسی بھی شہری کی تضحیک ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

