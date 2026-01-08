صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر کو صاف ستھرا بنانے کیلئے اسسٹنٹ کمشنر کا اجلاس

  • فیصل آباد
شہر کو صاف ستھرا بنانے کیلئے اسسٹنٹ کمشنر کا اجلاس

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب کی زیر صدارت ستھرا پنجاب مہم کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔

 اجلاس میں شہر میں صفائی و ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر بنانے ، کوڑا کرکٹ کی بروقت منتقلی اور زیرو ویسٹ آپریشن کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ۔اجلاس میں فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے تحصیل منیجر آپریشن محمد عمران فقیر، تحصیل اسسٹنٹ منیجر آپریشن محی الدین، علی اینڈ کو رشید احمد کنسورشیم کے پروجیکٹ منیجر حذیفہ اور آپریشن منیجر عادل محمود بٹ نے خصوصی شرکت کی اور تحصیل بھر میں جاری صفائی آپریشنز، مشینری کی دستیابی اور افرادی قوت کی تعیناتی پر تفصیلی بریفنگ دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مری ،تجاوزات کیخلاف آپریشن ،غیر قانونی تعمیرات مسمار

صحت سہولیات ،وفاق صوبوں میں اشتراک ناگزیر :مصطفی کمال

پاکستان ایکسپریس وے این 25دو سال میں مکمل ہوگی ،وزیر مواصلات

تعلیم کا فروغ ترجیح ، وظائف میں اضافہ کر دیا ،عمران شاہ

ایف بی آر کا گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں ٹیکس آگاہی سیمینار کا انعقاد

ٹریفک و پارکنگ مسائل کا حل کاروباری ترقی کے لیے ناگزیر ، سی ٹی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن