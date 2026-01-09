صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیر اور سٹی پارک میں جھولوں کی دیکھ بھال کی جائے ،ڈی سی

  • سرگودھا
کشمیر اور سٹی پارک میں جھولوں کی دیکھ بھال کی جائے ،ڈی سی

پارکوں کی لائٹس، فواروں گراسی لانز کی دیکھ بھال،صفائی یقینی بنائی جائے پارکوں میں قائم اوپن لائبریری میں کتابیں رکھوائی جا ئیں،اسد عباس مگسی

میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی مدثر عارف کے ہمرا ہ کشمیر اور سٹی پارک میانوالی کا دورہ کیا۔انہوں نے پارکوں میں صفائی ستھرائی کے نظام اور شہریوں کیلئے فراہم کردہ تفریحی سہولیات کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی کو ہدایت کی کہ شجر کاری مہم کے دوران دونوں پارکوں میں خوبصورت اور نمائشی پودے لگائے جائیں اور پارکوں میں قائم اوپن لائبریری میں کتابیں رکھوائی جا ئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بچوں کی تفریح کیلئے تما م جھولوں کی مناسب دیکھ بھال کویقینی بنا یا جا ئے ، پارکوں کی لائٹس، فواروں گراسی لانز کی مناسب دیکھ بھال اور روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کے نظام کو یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر کا100 دن میں ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا ہدف

کراچی بندرگاہ پر پہلے فیری ٹرمینل کا افتتاح کر دیا گیا

پیپلز پارٹی کام کرنے کے لئے تیار نہیں،منعم ظفر خان

قوانین کی خلاف ورزی پرگاڑیاں ضبط، مقدمات اندراج کا فیصلہ

سرنڈر کرنے والے ڈاکو عدالتوں سے ریلیف لے سکتے ہیں،آئی جی

کراچی بار کے انتخابات میں التوا سے متعلق دائر درخواست مسترد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ