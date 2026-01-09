صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی بار کے انتخابات میں التوا سے متعلق دائر درخواست مسترد

  • کراچی
کراچی بار کے انتخابات میں التوا سے متعلق دائر درخواست مسترد

ایسے تنازعات کیلئے فورمز موجود، دائرہ اختیار استعمال نہیں کرنا چاہئے ، سندھ ہائیکورٹ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے کراچی بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں التوا سے متعلق دائر درخواست مسترد کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ بار ایسوسی ایشن کے انتخابی تنازعات حل کیلئے متعلقہ فورمز موجود ہیں، ایسے معاملات میں رِٹ دائرہ اختیار استعمال نہیں کیا جانا چاہیے ۔درخواست گزار ممتاز تنولی ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے انتخابات کے انعقاد کیلئے کوئی قانونی اقدامات نہیں کئے گئے جبکہ سندھ بار کونسل کے دو ارکان کا کراچی بار کے انتخابات میں حصہ لینا مفادات سے ٹکراؤ کے مترادف ہے ۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ کراچی بار کی مدت ختم ہونے کے باوجود سندھ بار کونسل نے عبوری طور پر بار کے انتظامات اپنے ہاتھ میں نہیں لیے ۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ کراچی بارایسوسی ایشن اور سندھ بار کونسل دونوں خودمختار ادارے ہیں اور ان کے معاملات کیلئے قانون میں واضح فورمز فراہم کیے گئے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جہاں تنازعات کے حل کیلئے متبادل فورمز موجود ہوں وہاں آئینی رِٹ دائرہ اختیار کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے ۔ عدالت نے مزید قرار دیا کہ درخواست گزار کسی انفرادی فرد کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ مدت کے باوجود اختیارات کے استعمال یا غیر شفاف انتخابات سے متعلق تنازعات کیلئے بھی متعلقہ فورمز دستیاب ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن پر لگے اکثر سی سی ٹی وی کیمرے خراب

ہائوسنگ سکیم :میڈیکل سٹی کیلئے 16ہزار کنال اراضی ایکوائر

ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن کے مرکزی گیٹ پر گٹر اُبلنے گئے

چکن کی تیاری کے مراحل میں مرحلہ وار ٹیکسوں کی بھرمار

ٹھوکر ری ماڈلنگ ‘ٹیپا ‘ ایل ڈی اے کا ٹریفک پلان تیار

اندرون و بیرون ملک جانے والی 5پروازیں منسوخ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ