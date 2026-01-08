صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ بنیادی سہولیات کی فراہمی،20 ارب سے ترقیاتی منصوبے

  • فیصل آباد
ٹوبہ بنیادی سہولیات کی فراہمی،20 ارب سے ترقیاتی منصوبے

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )صوبائی حکومت کے پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے 20 ارب روپے سے ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔

 تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ کے لیے 9 ارب 48 کروڑ 12 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں، جہاں جدید ڈرینج، سیوریج سسٹم، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس، گلیوں میں ٹف ٹائلز، سٹریٹ لائٹس، پارکس اور سولر سسٹمز شامل ہیں۔ تحصیل گوجرہ اور کمالیہ میں بھی میونسپل کمیٹیوں کی زیر نگرانی بنیادی سہولیات کے منصوبے پر بالترتیب 6 ارب 47 کروڑ 47 لاکھ اور 4 ارب 53 کروڑ 83 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

تین اہم فلائی اوورز کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ

کینو فیکٹریوں پر چھاپے تفصیلی معائنہ بچوں سے خبری مشقت پر 2کو سیل کردیا گیا

’’نو ازشریف کارڈیالوجی ہسپتال مکمل‘‘کمشنر کوڈین کی بریفنگ

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کا اولین فرض :آر پی او

پرائیوٹ پبلک ایمبولینسز کے سٹاف میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تقسیم

ڈی آئی جی جیل ملتان ریجن کا شاہپور جیل کا سالانہ معائنہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن