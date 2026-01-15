صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہراہوں پر الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز لگانے کی ہدایت

  • فیصل آباد
شاہراہوں پر الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز لگانے کی ہدایت

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)شہر کو مستقبل کی ٹرانسپورٹ ضروریات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔

 ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز کے قیام سے متعلق اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف کمپنیوں کے پٹرول پمپ مالکان اور ان کے نمائندگان نے شرکت کی۔اجلاس میں شہر میں الیکٹرک وہیکل انفراسٹرکچر کے فروغ کیلئے جامع حکمتِ عملی پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے مین روڈز اور مرکزی شاہراہوں پر الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز نصب کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو ماحول دوست سفری سہولیات کی فراہمی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے ۔انہوں نے بتایا کہ نئے پٹرول پمپس کے قیام کے لیے الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشن کی تنصیب کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے ، جبکہ موجودہ پٹرول پمپس کو بھی چارجنگ سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے الیکٹرک وہیکلز کا فروغ ناگزیر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فٹ پاتھ پر موٹر سائیکل چلانے والوں کیخلاف کارروائی کا حکم

نوجوان وکلا کیلئے اکیڈمی بنا ئی جائیگی :صدر سیالکوٹ بار

علی پورچٹھہ :بس سٹینڈ پر پینے کا پانی نہ واش روم کی سہولت

منڈی بہاؤالدین:جماعت اسلامی نے عوامی ریفرنڈم کے شیڈول کا اعلان کر دیا

بزمِ اہلِ سخن کامونکے کے زیرِ اہتمام صدائے جالب کے عنوان سے ادبی تقریب

سیالکوٹ:2 نوجوان کا نہم کے طالبعلم پر ڈنڈوں سے تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن