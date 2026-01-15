ڈی پی او کی اوپن ڈور پالیسی، شہریوں سے ملاقاتیں ، مسائل سنے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔
ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں سے ملاقاتیں کیں اور ان کے مسائل سنے ۔ڈی پی او نے درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک کرکے مقررہ وقت میں حل کرنے کی ہدایت دی۔ کمپلینٹ سیل افسروں کو بھی درخواستوں کا فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے وژن کے مطابق پبلک سروس ڈلیوری میں بہتری کے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع بھر کے تمام تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے شہریوں کی سہولت کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ فیلڈ افسروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی مسئلہ کی صورت میں آنے والے شہریوں کے ساتھ شائستہ رویہ اختیار کریں اور بلاوجہ انتظار نہ کروائیں۔ دفاتر یا تھانہ جات میں شہریوں کی تضحیک ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔