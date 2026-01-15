صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کی اوپن ڈور پالیسی، شہریوں سے ملاقاتیں ، مسائل سنے

  • فیصل آباد
ڈی پی او کی اوپن ڈور پالیسی، شہریوں سے ملاقاتیں ، مسائل سنے

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔

ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں سے ملاقاتیں کیں اور ان کے مسائل سنے ۔ڈی پی او نے درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک کرکے مقررہ وقت میں حل کرنے کی ہدایت دی۔ کمپلینٹ سیل افسروں کو بھی درخواستوں کا فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے وژن کے مطابق پبلک سروس ڈلیوری میں بہتری کے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع بھر کے تمام تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے شہریوں کی سہولت کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ فیلڈ افسروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی مسئلہ کی صورت میں آنے والے شہریوں کے ساتھ شائستہ رویہ اختیار کریں اور بلاوجہ انتظار نہ کروائیں۔ دفاتر یا تھانہ جات میں شہریوں کی تضحیک ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پریس کلب بوریوالا میں تزئین و ڈیجیٹل میڈیا روم کا افتتاح

سہولت بازار میں کنٹرول ریٹ پر اشیائفراہم کرنیکی ہدایت

سرکاری نرخوں پرآٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے ، عثمان طاہر

الہ آباد پارک بوریوالا کی بحالی کیلئے فوری اقدامات کی ہدایت

سی این ایف فورس نے منشیات فروش گرفتار کر لیا

کمشنر ڈیرہ کا مظفرگڑھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن