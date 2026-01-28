صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کاسالانہ سپورٹس فیسٹیول شروع

  • فیصل آباد
گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کاسالانہ سپورٹس فیسٹیول شروع

کرکٹ میچ سے آغاز، چیف الیون کامیاب، بیڈمنٹن،ریسز کے مقابلے بھی ہونگے

فیصل آباد (نیوز رپورٹر )وائس چانسلر گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے کھلاڑی طالبات اور اساتذہ کے ہمراہ سالانہ سپورٹس فیسٹیول کا افتتاح کر دیا اورافتتاحی تقریب سے خطاب کرتے کہا طالبات، فیکلٹی اور انتظامیہ کی ہمہ جہت شخصیت سازی کیلئے غیر نصابی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں۔ کھیلوں کی سرگرمیاں ذہنی و جسمانی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔وائس چانسلر نے سپورٹس فیسٹیول کیلئے ڈپٹی ڈائریکٹر اور سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کی کاوشوں کو سراہا ۔ اس موقع پر ٹیموں سے تعارف اور گروپ فوٹو سیشن بھی ہوا۔

انہوں نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کیلئے بیٹنگ بھی کی۔ فیسٹیول میں میل سٹاف کیساتھ ساتھ اساتذہ اور طالبات کی پانچ پانچ جبکہ ایڈمنسٹریشن سے خواتین کی ایک ٹیم کرکٹ مقابلوں میں حصہ لے رہی ہیں۔سپورٹس ویک کے دوران بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، رسہ کشی ،چاٹی اور چیئرریسز کے مقابلے بھی ہونگے جبکہ جم خانہ ایونٹس فائنل ڈے پر منعقد کیے جائینگے ۔ فیسٹیول کا آغاز کرکٹ میچ سے کیا گیا جس میں چیف الیون کی ٹیم نے آئی ٹی سروسز ٹیم کو 60 رنز سے شکست دی ، فیسٹیول 11 فروری تک جاری رہے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر