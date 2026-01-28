صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ جیل شاہ پور میں بنیادی تعلیم کی فراہمی ، دو لٹریسی سنٹرز قائم

  • سرگودھا
ڈسٹرکٹ جیل شاہ پور میں بنیادی تعلیم کی فراہمی ، دو لٹریسی سنٹرز قائم

شاہ پور (نمائندہ دنیا)این سی ایچ ڈی کے تعلیم بالغاں پروگرام کے تحت ڈسٹرکٹ جیل شاہ پور میں دو لٹریسی سنٹرز قائم کیے گئے ہیں، جہاں قیدیوں کو بنیادی تعلیم فراہم کی جائے گی۔

اس اقدام کا مقصد ان پڑھ اسیران کو عام شہریوں کی طرح تعلیم یافتہ بنا کر معاشرے میں باعزت مقام دلوانا ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر این سی ایچ ڈی ضلع سرگودھا مہر عمر دراز جھاوری نے ڈسٹرکٹ جیل شاہ پور میں قائم لٹریسی سنٹرز کا دورہ کیا اور کہا کہ این سی ایچ ڈی ضلع سرگودھا سمیت پورے ملک میں بنیادی تعلیم کی فراہمی، لٹریسی ریٹ میں بہتری اور معاشرے کی فلاح و بہبود کیلئے اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر