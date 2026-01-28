صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، بھُکر میں پانچویں ٹیلی میڈیسن سنٹر کا افتتاح

  • اسلام آباد
اسلام آباد، بھُکر میں پانچویں ٹیلی میڈیسن سنٹر کا افتتاح

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر قومی صحت مصطفی کمال نے کہا ہے کہ عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کا سفر تیزی سے جاری ہے۔

 اسلام آباد میں پانچویں ٹیلی میڈیسن سنٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے، عوام سے کیے گئے وعدوں پر تیزی سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ پرائمری ہیلتھ کیئر بھکر کو سیکنڈری ہیلتھ میں تبدیل کیا جائے گا۔ بنیادی مرکز صحت بھُکر میں میں ٹیلی میڈیسن سنٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا حکومت پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو مضبوط بنانے کیلئے مؤثر اور عملی اقدامات کر رہی ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیشِ نظر ہسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ مسلسل بڑھ رہا ہے، جسے کم کرنے کا واحد اور مؤثر حل جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر