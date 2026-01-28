صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد سکیورٹی موثر، انٹیلی جنس کوآرڈینیشن بہتر کی جائے،آئی جی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی نے سکیورٹی اور پولیس فورس کی آپریشنل کارکردگی کے حوالے سے سنٹرل پولیس آفس میں میٹنگز کا انعقاد کیا۔

 اسلام آباد میں عوامی تحفظ، آپریشنل کارکردگی اور سکیورٹی اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے جامع حکمتِ عملی پر غور کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت کی سکیورٹی صورتحال، انٹیلی جنس کوآرڈینیشن اور حفاظتی انتظامات کو مزید مؤثر بنانے کیلئے اہم ہدایات جاری کی گئیں۔ اسی طرح ٹریفک مینجمنٹ کی بہتری، قوانین پر مؤثر عملدرآمد اور شہری سہولت کیلئے نئی اصلاحات و اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا، دارالحکومت میں محفوظ، منظم اور رواں ٹریفک نظام کو یقینی بنانے کیلئے جامع حکمتِ عملی بھی ترتیب دی گئی، اسی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس کے عوام کی فلاح و بہبود اور پولیس افسران کی ویلفیئر کے پراجیکٹس پر پراگریس چیک کی گئی اور وسائل کے مؤثر استعمال سے پرفارمینس کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کی گئی۔

