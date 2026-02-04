صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی سی ویمن یونیورسٹی میں دو روزہ کتاب میلہ کا افتتاح

  • فیصل آباد
جی سی ویمن یونیورسٹی میں دو روزہ کتاب میلہ کا افتتاح

شخصیت سازی کے لیے مطالعہ نہایت ضروری ہے ،پروفیسر ڈاکٹر کنول امین عظمیٰ راجہ ، فاروق یوسف کابھی خطاب، پنجابی کی ترویج کیلئے کتاب میلہ اہم قرار

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں دو روزہ کتاب میلہ، پنجابی ثقافت اور رہتل کی رنگا رنگ تقاریب کا افتتاح ، تقریب کا باقاعدہ افتتاح وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے فیتہ کاٹ کر کیا ۔ممبر صوبائی اسمبلی عظمیٰ راجہ اور صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز فاروق یوسف بھی ہمراہ تھے ۔ ڈاکٹر کنول امین نے شرکا سے خطاب میں کہا مطالعہ صرف کاغذی کتاب تک محدود نہیں بلکہ ڈیجیٹل ذرائع میں ای بکس اور کنڈل ریڈنگ بھی آج مؤثر ذریعہ علم ہیں تاہم اصل مقصد مطالعہ ہے ، شخصیت سازی کیلئے مطالعہ نہایت ضروری ہے ۔ ڈیجیٹل دور کے تقاضوں کیساتھ مطالعے کی عادت کو فروغ دینا چاہئے۔

طالبات کو روزانہ کم از کم 15 منٹ مطالعہ کیلئے مختص کرنے چاہئیں ، انہوں نے پنجابی ثقافت پر بات کرتے کہا اپنی ثقافت کو زندہ رکھنا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے اور علم، ادب و ثقافت کے ذریعے بامعنی سیکھنے کے رجحان کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ایم پی اے عظمیٰ راجہ اور صدر چیمبر آف کامرس فاروق یوسف نے بھی اس موقع پر کتاب میلہ اور پنجابی ثقافت کی ترویج کو نوجوان نسل میں علم، شعور اور ثقافتی اقدار کے فروغ کیلئے نہایت اہم قرار دیا اور ایسی سرگرمیوں کے تسلسل پر زور دیا۔

تقریب میں دیسی کھانوں کے سٹالز، روایتی پنجابی ملبوسات، جیولری، مٹی کے برتن بنانے کے مظاہرے اور ثقافتی نمائش کی گئی۔ طالبات نے لوک داستان ہیر رانجھا پر مبنی ڈرامہ پیش کیا معروف پنجابی مزاحیہ شاعر یاسر ملنگی نے اپنی شاعری پیش کی۔ کتاب سے قربت اور دوری کے موضوع پر فکری مباحثہ بھی ہوا۔ آخر میں وائس چانسلر نے منتظمین، اساتذہ اور طالبات کی کاوشوں کو سراہتے کہا کتاب اور ثقافت کا امتزاج یونیورسٹی کے تعلیمی و تہذیبی تشخص کو مزید مضبوط کرتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال میں انتظامی امور بہتر بنانے کا حکم

انسداد پولیو مہم ، سو فیصد ہدف ہر صورت یقینی بنانے کا حکم

پتنگ بازی، پولیس بلا امتیاز کارروائی کریگی :اسماعیل کھاڑک

واسا کی غفلت ، مرکزی سپلائی لائن پھٹنے سے صاف پانی کا ضیاع

امدادی رقم میں خورد برد،سیلاب متاثرین سراپا احتجاج

سیوریج نظام درہم برہم ،علاقہ مکین مشکلات کا شکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر