صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کی ریونیو کچہری،ترقیاتی سکیموں کامعائنہ

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر کی ریونیو کچہری،ترقیاتی سکیموں کامعائنہ

مسائل حل کے احکامات ، منصوبے مقررہ ٹائم میں مکمل کرنے کی ہدایت

جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ریونیو عوامی خدمت سروسز کے دوسرے روز اپنے دفتر کے احاطے میں شہریوں کے مسائل سنے اور سائلین کو فوری ریلیف کی فراہمی کیلئے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔ بعض درخواستوں پر انہوں نے اسسٹنٹ کمشنرز کو تیز رفتار اور مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ہر ماہ کے آغاز میں شہریوں کی شکایات اور مسائل کا بروقت ازالہ ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ جھنگ سمیت تمام تحصیلوں میں ریونیو عوامی خدمت سروسز کے ذریعے عوام کو انکی دہلیز پر ریلیف فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔

ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے شہر میں جاری ترقیاتی سکیموں کابھی جائزہ لیا ۔ڈپٹی کمشنر نے جاری ترقیاتی کاموں پر موقع پر موجود متعلقہ افسروں سے بریفنگ لی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبوں پر کام کے دوران شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور تمام منصوبے مقررہ ٹائم لائن کے مطابق مکمل کیے جائیں ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کیساتھ ساتھ معیار اور حفاظتی انتظامات ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرکاری سکولوں کی کونسلوں کو فعال کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں

وزیراعلیٰ پنجاب کے متوقع دورہ میانوالی کیلئے اعلیٰ سطح کا اجلاس

میانوالی میں ریسکیو 1122 کی جنوری کارکردگی رپورٹ کا اجلاس

واں بھچراں میں کثیر المنزلہ عمارتوں کے مالکان کو آگ سے بچاؤ کے لازمی اقدامات کیلئے نوٹسز جاری

بکھر بار کو ماڈل ویلیج بنانے کیلئے ترقیاتی کام شروع کر دئیے ،عاصم میکن

بالہ مارکیٹ میں ہیوی مشینری کیسا تھ پختہ تجاوزات مسمار

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر