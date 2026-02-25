صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی سی ویمن یونیورسٹی:637 طالبات کو لیپ ٹاپس تقسیم

  • فیصل آباد
جی سی ویمن یونیورسٹی:637 طالبات کو لیپ ٹاپس تقسیم

لیپ ٹاپس تقسیم نوجوانوں کے روشن مستقبل کی جانب واضح پیغام،قدسیہ بتول

فیصل آباد(نیوز رپورٹر )گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں پرائم منسٹر لیپ ٹاپ سکیم کے تحت پر وقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ، جس میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی 637 طالبات کے مابین لیپ ٹاپس تقسیم کیے گئے ۔ تقریب کی مہمانِ اعزاز رکن صوبائی اسمبلی قدسیہ بتول تھیں جبکہ مہمانِ خصوصی کے طور پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے شرکت کی ۔ شرکا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے قدسیہ بتول نے کہا کہ آج کا دن محض لیپ ٹاپس تقسیم کرنے کی تقریب نہیں بلکہ نوجوانوں کے روشن مستقبل کی جانب واضح پیغام ہے ۔ انہوں نے طالبات پر زور دیا کہ وہ لیپ ٹاپ کو صرف مشین نہ سمجھیں بلکہ اسے ذمہ دار ی کے طور پر استعمال کریں۔

تاکہ وہ اپنی تعلیمی و پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نکھار سکیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علم کا سفر تختی اور قلم سے شروع ہو کر آج ڈیجیٹل سکرین تک پہنچ چکا ہے ، جس نے سیکھنے کے انداز کو یکسر بدل دیا ہے انہوں نے لیپ ٹاپ حاصل کرنے والی تمام طالبات کو مبارکباد بھی دی۔پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کی سپر فوکل پرسن ڈاکٹر شازیہ ریاض نے وائس چانسلر اور دیگر تمام مہمانوں کا شکریہ اد کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ریڈ لائن منصوبے پرکام تیز کرنے کی ہدایت

بجٹ طلبہ کے فائدے کیلئے استعمال کریں،سیکریٹری کالجز

قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، کامران ٹیسوری

رمضان کیلئے ٹریفک پلان، افطار سے قبل واٹر ٹینکرز پر پابندی

جامعہ کراچی،5طلبہ کا داخلہ جعلی مارکس شیٹ جمع کرانے پر منسوخ

دہشتگردوں کے دن گنے جاچکے ،خاتمہ قریب ،شاداب رضا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق