صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درجن بھر وارداتوں میں لاکھوں روپے ، قیمتی سامان لوٹ لیاگیا

  • فیصل آباد
درجن بھر وارداتوں میں لاکھوں روپے ، قیمتی سامان لوٹ لیاگیا

فیصل آباد،گوجرہ ،پیرمحل(سٹی رپورٹر، نمائندگان دنیا)درجن بھر وارتوں میں لاکھوں روپے ، قیمتی سامان لوٹ لیاگیا۔ تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے میں میں فیسکو کی جانب سے نصب لاکھوں کا بجلی کا ٹرانسفارمر اور دیگر سامان ملزم لے گئے۔

 تھانہ سول لائن کے علاقے محلہ اسلام نگر میں صوفیہ ارشد سڑک کنارے کال سنتی جا رہی تھی کہ موٹرسائیکل سوار ملزموں نے جھپٹا مار کر موبائل چھین لیا ۔جیل روڈ پر نجی بینک کے باہر نصب اے سی کا آؤٹ ڈور، پائپ، تاریں و دیگر سامان،تھانہ جھنگ بازار کے علاقے شہباز ٹاؤن میں صفی اللہ کی گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ۔تھانہ غلام آباد کے علاقے میں عاشق کے گھر کا بجلی میٹر اور تاریں چور لے گئے ۔ گوجرہ کے چک نمبر 318 ج ب کا طارق محبوب رکشہ پر دودھ فروخت کرکے شہر سے گا ؤ ں جا رہا تھا کہ ٹوبہ روڈ پر چک نمبر 301 ج ب کے قریب دو مو ٹر سا ئیکل سوار ڈا کوؤ ں نے ہزارو ں روپے اور قیمتی مو با ئل چھین لیا۔پیرمحل کے علاقے میں چوری کی 6وارداتیں،چک نمبر680گ ب کے آصف کے گھر سے 70ہزار ، موبائل ،چک نمبر686گ ب کے وارث کا موٹرسائیکل ،اپر کالونی کے رہائشی ذکا اللہ بھٹی کا واٹر پمپ ،چک نمبر334گ ب سے مکہ بلاک کی رہائشی ریحانہ کا طلائی زیور نقدی کل مالیت تین لاکھ دس ہزار چک نمبر762گ ب کے آفتاب کے گھر سے جیکٹ نقدی اے ٹی ایم کارڈ چوری ہوگیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ترقیاتی منصوبے ٹائم لائن میں مکمل کرنے کا حکم

ڈی سی کا سکول کا دورہ، ناقص صفائی پر ایڈمن سے جواب طلب

ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کا رمضان سہولت بازار کا دورہ

تاجر برادری کا پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اعلان

بی زیڈ یو میں معاشرتی مسائل اجاگر کرنے کیلئے پوسٹر نمائش

زکریا یونیورسٹی میں نومنتخب ایمپلائز یونین کو مبارکباد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی