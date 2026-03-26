واسا ڈرینز کی ڈی سلٹنگ اپریل کے آخر تک مکمل کر نیکاحکم ڈرینج اور او این ایم ڈائریکٹوریٹس اپنی تیاریاں مکمل کریں : ایم ڈی واسا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا نے شہر بھر کے روڈ سائیڈ ڈرینز کی ڈی سلٹنگ اپریل کے آخر تک مکمل کرنے کا حکم جاری کیا ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ مرتب کیے گئے شیڈول کے مطابق ڈی سلٹنگ کی جائے اور کسی قسم کی کمی ہرگز نہ ہو۔ثاقب رضا نے کہا کہ مون سون سیزن میں بارش کے پانی کی فوری نکاسی کے لیے سیوریج لائنوں کے ساتھ ساتھ روڈ سائیڈ ڈرینز کی صفائی ضروری ہے ، اس لیے شہر بھر میں ڈی سلٹنگ کی رفتار تیز کی جائے ۔ انہوں نے تاکید کی کہ شہریوں کو معیاری نکاسی آب کی سروس فراہم کرنے کے لیے ڈرینج اور او این ایم ڈائریکٹوریٹس اپنی تیاریاں مکمل کریں تاکہ مون سون کے دوران شہریوں کو نمایاں ریلیف حاصل ہو سکے ۔ایم ڈی واسا نے ڈرینج ڈویژن افسران کو ہدایت کی کہ وہ روڈ سائیڈ ڈرینز لائنوں کی ڈی سلٹنگ کے امور کی مانیٹرنگ کریں اور شیڈول کے مطابق کام مکمل کروائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ہفتہ وار رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت جاری کی تاکہ پیشرفت کا مکمل ریکارڈ دستیاب ہو۔

 

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

پانی کی فراہمی کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جائیں ،چیئرمین سی ڈی اے

محفوظ ڈیجیٹل پاکستان حکومت کی ترجیح ، شزافاطمہ خواجہ

گلگت بلتستان کی ترقی و خوشحالی اولین ترجیح :انجینئر امیر مقام

اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ، رمیش سنگھ

امریکہ جنگ سے نکلنے کیلئے محفوظ راستہ چاہتا ، جنرل (ر) عبد القیوم

میٹرک،انٹرمیڈیٹ امتحانات،کلسٹر سسٹم ختم کیا جائے ،پیر نٹس ایسو سی ایشن

محمد اظہارالحق
ایک دن گاؤں میں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سوال جو ناگفتہ رہ گئے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قومی ریاست اور سیاسی اسلام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ تو ختم ہو جائے گی لیکن…
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وصالِ یار فقط آرزو کی بات نہیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق… (اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن