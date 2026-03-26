چیف منسٹر پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کیلئے ٹینڈرز کھولنے کا آغاز

بلدیاتی الیکشن اسی سال ہوں گے ، تیاریاں مکمل : صوبائی وزیر ذیشان رفیق

لاہور (عمران اکبر )چیف منسٹر پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام (پی ڈی پی) کیلئے ٹینڈرز کھولنے کا آغاز کر دیا گیا،ٹائون ہال کے لان میں پی ڈی پی کی جانب سے کنٹریکٹرز کے سامنے بِڈز اوپننگ کی گئی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا کہنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن اسی سال ہوں گے ،تیاریاں مکمل کر لی گئیں ۔انہوں نے کہاکہ تعمیراتی سکیموں کیلئے بولیوں کا جائزہ لیا گیا، سیکرٹری بلدیات شکیل احمد اور پراجیکٹ ڈائریکٹر احمر کیفی بھی موجود تھے، صوبائی وزیر کی بِڈرز سے ملاقات، کنٹریکٹرز کے شفاف عمل پر اظہار اطمینان کیا ،کنٹریکٹرزکاکہنا تھا کہ زندگی میں کبھی ایسے شفاف طریقے سے اوپننگ نہیں دیکھی،ذیشان رفیق کاکہنا ہے کہ آج 60 ارب کے 94 پیکیجز کیلئے پیشکشوں کو کھولا گیا، شفاف گورننس وزیراعلیٰ مریم نواز کی حکومت کا طرہ امتیاز ہے ، لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کی طرح پی ڈی پی بھی شفافیت کا حامل ہوگا، الحمدللہ کسی ایک بِڈر کی جانب سے شکایت دیکھنے کو نہیں ملی۔

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

گرمی کا آغاز ہوتے ہی بجلی کی گھنٹوں بندش، پانی کی قلت، صارفین کا احتجاج

ڈپٹی کمشنر کا دورہ نو شہرہ ورکاں ، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ

عنایت مسیح کھوکھر ممبر صوبائی اسمبلی عرفان بشیر گجر کے کوآرڈی نیٹر مقرر

ایف آئی اے گوجرانوالہ زون سے تعلق رکھنے والے 11 اہلکاروں کی ترقی

اوورسیز ویلفیئر نین رانجھا کی جانب سے اہل علاقہ کیلئے ایمبولینس سروس کا آغاز

گجرات:سیوریج لائنوں کی صفائی کیلئے خصوصی مہم شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک دن گاؤں میں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سوال جو ناگفتہ رہ گئے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قومی ریاست اور سیاسی اسلام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ تو ختم ہو جائے گی لیکن…
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وصالِ یار فقط آرزو کی بات نہیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق… (اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن