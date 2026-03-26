گندم خریداری مہم کسانوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا اجلاس میں فیصلہ

  • فیصل آباد
گندم خریداری مہم کسانوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا اجلاس میں فیصلہ

ڈویژنل ویٹ کمیٹی و کراپ کنڈیشن اینڈ پریکیورمنٹ کمیٹی کا اجلاس ،جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک پر شر کت ،ڈائریکٹر زراعت توسیع چودھری خالد محمود نے بریفنگ دی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ڈویژنل ویٹ کمیٹی و کراپ کنڈیشن اینڈ پریکیورمنٹ کمیٹی کا اجلاس کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر کے علاوہ جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر زراعت توسیع چودھری خالد محمود نے جامع بریفنگ پیش کی جبکہ کسان تنظیموں کے نمائندے بھی موجود تھے ۔اجلاس کو بتایا گیا کہ ڈویژن میں 18 لاکھ 34 ہزار ایکڑ رقبے پر گندم کا ہدف مقرر تھا، جبکہ 18 لاکھ 39 ہزار ایکڑ پر گندم کی فصل کاشت ہوئی، جس سے 100.27 فیصد ہدف حاصل ہوا۔ مزید بتایا گیا کہ ہر سال دو سے تین من فی ایکڑ زیادہ پیداوار حاصل ہو رہی ہے اور اس سال 38.09 من کے ہدف کے مقابلے میں 40 من سے زائد پیداوار متوقع ہے ۔کمشنر فیصل آباد نے کہا کہ گندم خریداری مہم کے دوران کسانوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا اور مڈل مین کی سرگرمیوں کی سخت حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈویژن بھر میں ڈیزل اور پٹرول کی وافر دستیابی ہے اور چاروں اضلاع کی انتظامیہ نے ڈیزل کے اسٹاک کی جانچ کر لی ہے جبکہ گندم کے اسٹاک کے لیے ویئرہاؤسز بھی تیار کر دیے گئے ہیں۔کمشنر نے کسانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گندم خریداری پالیسی کے اعلان کے بعد کمیٹی کا دوبارہ اجلاس بھی منعقد ہوگا۔

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

گرمی کا آغاز ہوتے ہی بجلی کی گھنٹوں بندش، پانی کی قلت، صارفین کا احتجاج

ڈپٹی کمشنر کا دورہ نو شہرہ ورکاں ، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ

عنایت مسیح کھوکھر ممبر صوبائی اسمبلی عرفان بشیر گجر کے کوآرڈی نیٹر مقرر

ایف آئی اے گوجرانوالہ زون سے تعلق رکھنے والے 11 اہلکاروں کی ترقی

اوورسیز ویلفیئر نین رانجھا کی جانب سے اہل علاقہ کیلئے ایمبولینس سروس کا آغاز

گجرات:سیوریج لائنوں کی صفائی کیلئے خصوصی مہم شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک دن گاؤں میں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سوال جو ناگفتہ رہ گئے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قومی ریاست اور سیاسی اسلام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ تو ختم ہو جائے گی لیکن…
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وصالِ یار فقط آرزو کی بات نہیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق… (اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن