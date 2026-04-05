چنیوٹ:موسلادھار بارش سے متعدد علاقے زیرِ آب آگئے

گاڑیاں بارشی پانی میں بند ہونے سے مشکلات، ایم ڈی واساکی نکاسی آب کاجائزہ

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)شہر اور گردونواح میں موسلادھار بارش سے متعدد علاقے زیرِ آب، شہر کی سڑکوں پر جمع ہونے والا پانی نکال دیا گیا۔تفصیلات کے مطابق چنیوٹ میں 91 ملی میٹر بارش کے باعث شہر کے متعدد علاقے محلہ گڑھا، شاہراہ قائد اعظم، عالمگیر روڈ، ایم سی افس، ایم سی چوک،جھنگ روڈ،فیصل آباد روڈ، سرگودھا روڈ،گرلز ڈگری کالج روڈ، مندر روڈ۔سمیت متعدد علاقے زیرِ آب آگئے ، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نشیبی علاقوں اور اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہی۔ متعدد گاڑیاں۔

رکشے اور موٹر سائیکلیں بارش کے پانی میں بند ہو گئیں ایم ڈی واسا ایم رفیع نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے نکاسی آب کے کاموں کا جائزہ لیا اور عملے کو ہنگامی بنیادوں پر کام تیز کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ واسا عملہ سڑکوں اور گلیوں سے پانی نکالنے میں مصروف رہا۔ اس دوران واسا اہلکاروں نے بارش کے پانی میں پھنسے شہریوں کی مدد بھی کی اور انہیں محفوظ مقامات تک منتقل کیا۔ این ڈی واسا ساری رات نکاسی آب کے کاموں کا جائزہ لیتے رہے صبح ہونے تک چنیوٹ کی تمام شاہراہوں سے بارش کا پانی نکال دیا گیا۔

مزید پڑہیئے

کراچی

شہر کا نام روشن کرنے والے اصل ہیروز ہیں،میئرکراچی

ناردرن بائی پاس مویشی منڈی کا باقاعدہ افتتاح

میٹرک امتحانات کل سے شروع ہوں گے ،انتظامات مکمل

شارع فیصل پر گاڑی کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق

میرپور خاص میں آلودہ پانی شہریوں کی صحت کیلئے بڑا خطرہ

حیدر آباد:مسیحی ملازمین ایسٹر سے قبل تنخواہوں سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر