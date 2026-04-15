گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز

  • فیصل آباد
گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز

وی سی ڈاکٹر رؤف نے نیو کیمپس بوٹینیکل گارڈن میں پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں Enhancing Biodiversity for a Sustainable Future کے عنوان سے شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیاجس کا مقصد ماحولیاتی پائیداری اور طلبہ سمیت معاشرے میں ماحولیاتی شعور کو فروغ دینا ہے ۔یہ مہم شعبۂ بوٹنی نے سوسائٹی آف پلانٹ بائیو ڈائیورسٹی کے اشتراک سے منعقد کی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے نیو کیمپس کے بوٹینیکل گارڈن میں پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے ڈینز، ڈائریکٹرز اور شعبۂ بوٹنی کے اساتذہ بھی موجود تھے ۔مہم کے دوران نیو کیمپس کے مختلف مقامات پر پھولدار اور پھلدار پودے لگائے گئے جو یونیورسٹی میں سرسبز اور حیاتیاتی تنوع کے فروغ کی جانب اہم قدم ہے ۔ وائس چانسلر نے اس کامیاب اقدام کے انعقاد پر چیئرمین شعبۂ بوٹنی پروفیسر ڈاکٹر رضوان رشید اور انچارج بوٹینیکل گارڈن ڈاکٹر قاسم کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں معاشرے میں مثبت ماحولیاتی تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا جامعات صرف تعلیم کے مراکز ہی نہیں بلکہ ماحولیاتی ذمہ داری کے شعور کو اجاگر کرنے کا مؤثر ذریعہ بھی ہیں۔ اگر نوجوان نسل آج درختوں کی اہمیت کو سمجھ لے تو مستقبل میں پائیدار اور ماحول دوست پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے ۔

مزید پڑہیئے

سرگودھا

پولیو کا پہلا روز،2لاکھ 29ہزار 609بچوں کو قطرے پلائے گئے

ڈپٹی کمشنر دفتر کے سبزہ زار میں تعلیمی اداروں کے طلبہ کے ہمراہ پودا لگا کر مہم کا عملی مظاہرہ کیا

پاکستان ایک گلدستہ ،خوبصورتی مسالک کے اتحاد میں ،عبدالخبیر آزاد

اپیلوں کی سماعت، 7 ملازمین کو برخاست کا فیصلہ برقرار

کوڑا پوائنٹ شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا

ناجائز اسلحہ، منشیات اور پتنگ بازی کیخلاف مہم کے دوران8افراد گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر