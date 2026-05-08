صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر:گیس کی قلت، شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور

  • فیصل آباد
چناب نگر:گیس کی قلت، شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور

مقررہ اوقات کار میں بھی گیس کی فراہمی یقینی نہیں بنائی جا سکی، لو گ پریشان

چناب نگر (نامہ نگار)شہر میں سوئی گیس کے کم پریشر اور مسلسل قلت نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے ، جبکہ مقررہ اوقات کار میں بھی گیس کی فراہمی یقینی نہیں بنائی جا سکی۔گیس کی عدم دستیابی کے باعث شہری ایل پی جی کے استعمال پر مجبور ہیں، جس کے نتیجے میں اس کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مارکیٹ میں ایل پی جی 430 سے 460 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ باقاعدگی سے سوئی گیس کے بل ادا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں مہنگی ایل پی جی خریدنا پڑ رہی ہے ، جس سے گھریلو بجٹ شدید متاثر ہو رہا ہے ۔ سفید پوش طبقہ خاص طور پر اس صورتحال سے زیادہ متاثر ہے ۔شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سوئی گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے اور ایل پی جی کی قیمتوں کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بلاول بھٹو وزیراعظم کیوں بننا چاہتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غلط فہمی دور ہو گئی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
راتیِں پورا پنڈ نئیں سُتا
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سی ایس ایس کا امرت دھارا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ہم ان کی قید سے چھوٹیں تو کس طرح چھوٹیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
بنیانٌ مرصوص اور امن کا گلدستہ
امیر حمزہ