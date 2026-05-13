صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام محکموں سے دو روز میں عید کا پلان طلب،قربانی کے جانوروں کیلئے سیل پوائنٹس رواں ہفتے فعال

  • فیصل آباد
تمام محکموں سے دو روز میں عید کا پلان طلب،قربانی کے جانوروں کیلئے سیل پوائنٹس رواں ہفتے فعال

سیل پوائنٹس پرجانوروں کے بیوپاریوں ،خریداروں کو معیاری سروسز فراہمی کیلئے محکموں کی ڈیوٹیاں لگائی جارہی ،عید پر صفائی ،سیوریج سسٹم کی درستگی کیلئے ہنگامی اقدامات اٹھائے جائیں:اے ڈی سی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ نے تمام محکموں سے دو روز میں عید الاضحی کا پلان طلب کرلیا اور واضح کیا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ترجیح ہے ۔ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل انور علی کی زیرصدارت اجلاس ہوا جس میں تمام محکموں کو 14 مئی تک پلان جمع کرانے کی تاکید کی گئی۔اے ڈی سی نے کہا قربانی کے جانوروں کی خریدو فروخت کیلئے عارضی سیل پوائنٹس کو حتمی شکل دی جارہی ہے جہاں بیوپاریوں اور خریداروں کو معیاری سروسز کی فراہمی یقینی بنائی جائیگی جس کیلئے ضلعی پولیس،ٹریفک پولیس،ستھرا پنجاب اتھارٹی، واسا، میونسپل کمیٹی ودیگر متعلقہ محکموں کی ڈیوٹیاں لگائی جارہی ہیں۔ عارضی سیل پوائنٹس عید الاضحی سے 10 روز قبل فعال کئے جائینگے جہاں سایہ،پینے کا پانی،سکیورٹی ،پارکنگ انتظامات ہونے چاہئیں۔

لائیو سٹاک حکام جانوروں کی چیچڑ سے بچاؤ کیلئے ویکسی نیشن کیلئے ضروری طبی سازوسامان کا بندوبست کریں۔انہوں نے ستھرا پنجاب اتھارٹی کو عید قربان پر صفائی کا اعلی ٰمعیار قائم رکھنے اور سابقہ تجربات کو مدنظر رکھ کر پلان مرتب کرنے کی ہدایت کی۔ واسا حکام سیوریج سسٹم کی درستگی کیلئے ہنگامی اقدامات اٹھائیں اور زیر تعمیر پراجیکٹس کی سائٹس کو محفوظ بنائیں۔انہوں نے ہارٹیکلچر ایجنسی کو پارکس میں صفائی اور جھولوں کی فعالیت یقینی بنانے ،ٹریفک پولیس کو موثر ٹریفک مینجمنٹ پر زور دیا۔ سیکرٹری آرٹی اے کو کرایوں پر عملدرآمد کرانے کا ٹاسک تفویض کیا۔ہسپتالوں میں طبی انتظامات ،ریسکیو سروسز سیل پوائنٹس کے نزدیک یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

لاکھوں ٹن گندم خریدکر ذخیرہ کئے جانے کا انکشاف

تعلیمی میدان میں سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعلیمی معیار میں بہتری لائی جائے ،ڈپٹی کمشنر

روٹی، نان، بیکری آئٹمز سمیت دیگر اشیاء کی فروخت سرکاری نرخنامے کے مطابق یقینی بنائی جائیں،ڈپٹی کمشنر بھکر

یونیورسٹی آف سرگودھا میں طلبہ پراجیکٹس پر مشتمل نمائش

ڈی آئی جی جیل خانہ کا ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا کا دورہ

آر پی او کا تھانوں میں مجموعی کرائم کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ہر دلعزیزی سے حاصل کیا ہونا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم کے فرسودہ تصور سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
دہشت گردی کے خلاف آپریشن ناگزیر
سلمان غنی
محمد حسن رضا
روٹی، تیل اور تخت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مسئلہ فلسطین اور ایک اہم تقریب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر