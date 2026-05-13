لالو گروہ کے سرغنہ سمیت 4 کارندے گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز سندھ نے خفیہ معلومات پر بلدیہ ٹاؤن میں کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور سٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ‘‘لالو گروہ’’ کے 4 کارندے گرفتار کر لئے ۔
ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان میں لعل محمد عرف لالو (گروہ کا سرغنہ)، محمد شفیق، اجمل کاکڑ اور ثناء اللہ ولد محبت خان شامل ہیں۔گرفتار ملزمان سے ایک 9 ایم ایم پستول (بغیر لائسنس)، 2 میگزین بمعہ ایمونیشن اور 2 موبائل فونز برآمد کئے گئے ۔ترجمان نے بتایا کہ ملزمان اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، گلشن غازی اور سعید آباد میںمتعدد وارداتوں میں ملوث ہیں، ملزمان شہریوں کو اب تک 3 موٹرسائیکل،50 موبائل فونز اور تقریباً 10 لاکھ روپے سے محروم کر چکے ہیں۔