صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی وظائف،شادی اور ڈیتھ گرانٹ کی1619درخواستیں منظور،4کروڑ 96لاکھ جاری

  • فیصل آباد
تعلیمی وظائف،شادی اور ڈیتھ گرانٹ کی1619درخواستیں منظور،4کروڑ 96لاکھ جاری

ضلعی بہبودفنڈ بورڈ کااجلاس، سرکاری ملازمین کے ایجوکیشنل سکالرشپ،میرج و ڈیتھ گرانٹ کی درخواستوں کو چھان بین کرکے ریلیف فراہم ، ماہانہ امداد کے 21نئے کیسز بھی منظور

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ضلعی بہبودفنڈ بورڈ نے تعلیمی وظائف،شادی اور کفن دفن گرانٹ کی 1619 درخواستیں منظور کرتے ہوئے 4 کروڑ 96 لاکھ 17 ہزار کے فنڈز جاری کردیئے ۔تعلیمی وظائف کی 1008 درخواستوں پر 2 کروڑ 8 لاکھ 12 ہزار روپے ، شادی گرانٹ کی371 درخواستوں پر 2 کروڑ 4 لاکھ 5 ہزار روپے اور ڈیتھ گرانٹ کی 240 درخواستوں پر84 لاکھ کی گرانٹ جاری کی گئی۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز ڈاکٹر سارہ زینب کی زیرصدارت اجلاس منعقد ہوا۔انہوں نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنرکیپٹن(ر) ندیم ناصر کی ہدایات پر سرکاری ملازمین کے ایجوکیشنل سکالرشپ،میرج و ڈیتھ گرانٹ کی درخواستوں کو انچارج بہبود فنڈ بورڈ برانچ محمد نوید کی زیر نگرانی چھان بین کرکے درخواست گزاروں کو ریلیف فراہم کیا گیا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ مذکورہ رقوم درخواست گزاروں کے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کردی گئی ہے ۔انہوں نے بتایا کہ ماہانہ امداد کے 21 نئے کیسز بھی منظور کئے گئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 554 طلبہ کو ہائی اچیورز ایوارڈز سے نوازا گیا

ڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہر ی درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت

سی پی او راولپنڈی کی کھلی کچہریاں، شہریوں کے مسائل کے فوری حل کیلئے احکامات

سرچ آپریشنز، 18 مشکوک افراد، 37 موٹر سائیکل تھانے بند

منشیات کے مقدمہ میں نامزد مجرم کو 9 سال قید، 80 ہزار جرمانہ

اسلام آباد، 20 اشتہاریوں سمیت 33 جرائم پیشہ افراد گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
محترمہ کی ادا جو اچھی لگی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (2)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
آتشِ رفتہ
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیر داخلہ کا دورۂ ایران، ٹائمنگ اہم کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
اٹھائیسویں ترمیم اور اشرافیہ کا ریلیف
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر