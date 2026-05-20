صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریجنل پولیس اور آدم جی پلاسٹک انڈسٹریز میں معاہدہ

  • فیصل آباد
ریجنل پولیس اور آدم جی پلاسٹک انڈسٹریز میں معاہدہ

پولیس فورس کو آدم جی کی پروڈکٹس پر 35 سے 50 فیصد تک رعایت ملے گی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ریجنل پولیس فیصل آباد اور آدم جی پلاسٹک انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ فیصل آباد کے درمیان ایم او یو سائن کیا گیا۔آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا اور آدم جی پلاسٹک انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں نوید شہزاد نے معاہدے پر دستخط کیے ۔ معاہدے کے مطابق شہدا کی فیملیز، دوران سروس وفات پانے والے اور غازی پولیس افسروں کیلئے آدم جی کی تمام پروڈکٹس پر 50 فیصد رعایت دی جائیگی۔حاضر سروس اور ریٹائرڈ پولیس افسران کو آدم جی کی تمام پروڈکٹس پر 35 فیصد رعایت دی جائیگی۔مزید پولیس افسروں کے بچوں کو آدم جی پلاسٹک انڈسٹریز میں نوکری کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے ۔ اس موقع پر آر پی او فیصل آبادسہیل اختر سکھیرا نے کہا کہ نجی اداروں کا پولیس کی ویلفیئر میں تعاون قابلِ تحسین ہے ۔ایسے فلاحی اقدامات پولیس اہلکاروں کو بہتر انداز میں فرائض انجام دینے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور اس سے فورس کے حوصلے مزید بلند ہوبگے ۔ریجن پولیس کی جانب سے فورس اور انکے خاندانوں کی ویلفیئر کیلئے مختلف اداروں کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 554 طلبہ کو ہائی اچیورز ایوارڈز سے نوازا گیا

ڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہر ی درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت

سی پی او راولپنڈی کی کھلی کچہریاں، شہریوں کے مسائل کے فوری حل کیلئے احکامات

سرچ آپریشنز، 18 مشکوک افراد، 37 موٹر سائیکل تھانے بند

منشیات کے مقدمہ میں نامزد مجرم کو 9 سال قید، 80 ہزار جرمانہ

اسلام آباد، 20 اشتہاریوں سمیت 33 جرائم پیشہ افراد گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
محترمہ کی ادا جو اچھی لگی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (2)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
آتشِ رفتہ
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیر داخلہ کا دورۂ ایران، ٹائمنگ اہم کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
اٹھائیسویں ترمیم اور اشرافیہ کا ریلیف
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر