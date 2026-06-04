صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ ، سہولیات کا جائزہ لیا

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ ، سہولیات کا جائزہ لیا

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر (ڈی ایچ کیو) ہسپتال کا دورہ کیا اور ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، انتظامی امور اور مریضوں کو دستیاب سہولتوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔

دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی سمیت مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور ان سے علاج معالجہ، ادویات کی فراہمی اور دیگر سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب:ٹیپا طرز پر ایجنسیوں کا قیام فائلوں تک محدود

یوای ٹی :تزئین وآرائش کے بعد سوئمنگ پول کاافتتاح

اپنی چھت اپنا گھر ،ڈیڑھ لاکھ مستحقین کو قرضوں کی فراہمی

ڈی جی ایل ڈی اے کا اچھرہ بازار کادورہ

نکاسی آب کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ہدایت

درگاہ بی بی پاک دامن پر مالی بدعنوانی پر سزائیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن