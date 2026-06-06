صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولٹری مافیا کی مبینہ من مانیاں ، سرکاری ریٹ لسٹیں نظر انداز، گوشت مہنگا، وزن بھی کم

  • فیصل آباد
پولٹری مافیا کی مبینہ من مانیاں ، سرکاری ریٹ لسٹیں نظر انداز، گوشت مہنگا، وزن بھی کم

بعض عناصر سرکاری ریٹ لسٹ سے 50 سے 100 روپے فی کلو اضافی وصول کر رہے ، شہریوں کو ایک کلو کے بجائے 900 گرام گو شت مل رہا، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس مؤثر کارروائی نہیں کر رہے

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)فیصل آباد میں پولٹری مافیا کی جانب سے سرکاری ریٹ لسٹوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چکن کی من مانی قیمتوں پر فروخت اور وزن میں کمی کے الزامات سامنے آئے ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ذرائع کے مطابق پولٹری اور چکن فروشی کے کاروبار سے منسلک بعض عناصر مبینہ طور پر سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس 50 سے 100 روپے فی کلو اضافی وصول کر رہے ہیں، جبکہ شہریوں کو مکمل ایک کلو کے بجائے 900 گرام یا اس سے بھی کم مقدار فراہم کی جا رہی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ شکایات کے باوجود ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔

جس کے باعث ناجائز منافع خوری کرنے والے عناصر کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے ۔مزید یہ کہ بعض شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ اگر کوئی خریدار سرکاری نرخ پر مکمل وزن کا مطالبہ کرے تو دکانداروں کی جانب سے ناروا رویہ اور مبینہ دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔عوامی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پولٹری مصنوعات کی سرکاری نرخوں پر فروخت اور مکمل وزن کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کو ناجائز منافع خوری سے بچایا جا سکے ۔پولٹری مافیا کی جانب سے اعتراض کر نے والوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے خوف و ہراس کا شکار بھی بنایا جاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اوپن ڈور پالیسی پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ، ڈی سی اسلام آباد

پولیس افسر عوامی شکایات کا ازالہ یقینی بنا ئیں،آ ئی جی اسلام آباد

پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ،رمیش سنگھ اروڑہ

جماعت اسلامی مہنگا ئی کیخلاف جلد ملک گیر تحریک چلا ئیگی ، لیاقت بلوچ

پرائمارک گلوبل کمپنی کپاس کی معیاری پیداوار میں اہم کردار ادا کریگی ، وزیر زراعت پنجاب

راولپنڈی چلڈرن ہسپتال آئندہ سال فعال ہو جائیگا ،وزیرصحت پنجاب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن