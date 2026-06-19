صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی جھنگ کااٹھارہ ہزاری میں زیرِ تعمیر فیملی پارک کا دورہ

  • فیصل آباد
ڈی سی جھنگ کااٹھارہ ہزاری میں زیرِ تعمیر فیملی پارک کا دورہ

تمام تعمیراتی کام اعلیٰ معیار کیساتھ مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں:علی اکبر بھنڈر

اٹھارہ ہزاری(نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر نے اٹھارہ ہزاری میں زیرِ تعمیر فیملی پارک اور بیوٹیفکیشن سکیم کا دورہ کیا۔تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے جاری ترقیاتی کاموں، تعمیراتی معیار اور پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ افسران سے بریفنگ لی اور مختلف حصوں کا معائنہ بھی کیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام تعمیراتی کام اعلیٰ معیار کے ساتھ مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو معیاری تفریحی سہولیات اور بہتر ماحول فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ ان منصوبوں کی تکمیل سے نہ صرف عوام کو صحت مند تفریحی مواقع میسر آئیں گے بلکہ شہر کی خوبصورتی میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر نے افسران اور کنٹریکٹرز کو کام کی رفتار مزید تیز کرنے اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت بھی کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو: نئے ڈیزائن کے بل ارسال، ٹیکسزکو چھپانے پر احتجاج

ترقیاتی کاموں میں اعلیٰ معیار‘شفافیت کو یقینی بنایا جائے :کمشنر

پرتگال کا دورہ برآمدات کیلئے گیم چینجر ثابت ہو سکتا:علی ہمایوں

شادی شدہ شخص نے گھریلو ناچاقی پر پھندا لیکر خودکشی کر لی

شہری نقدی، موبائل فونز موٹر سائیکل ودیگر سامان سے محروم

سمر کیمپ جانے والی لڑکی اغوا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ