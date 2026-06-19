صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ای سی پی کا ڈیجیٹل نظام کے فروغ کا اعلان

  • فیصل آباد
ایس ای سی پی کا ڈیجیٹل نظام کے فروغ کا اعلان

ریگولیٹری اداروں اورتاجروں میں فاصلے کم کرنا ضروری :کمشنر مظفر احمد مرزا معاشی استحکام کیلئے برآمدات میں اضافہ ناگزیر :صدرچیمبرفاروق یوسف شیخ

فیصل آباد (نیوز رپورٹر) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے کمشنر مظفر احمد مرزا نے کہا ہے کہ ریگولیٹری اداروں اور کاروباری برادری کے درمیان فاصلے کم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ SECP کا موجودہ وژن کاروبار دوست اصلاحات، آسان کمپلائنس اور ڈیجیٹل سہولتوں کے فروغ پر مرکوز ہے ۔انہوں نے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریگولیٹر کا کردار صرف نگرانی نہیں بلکہ کاروبار کی سہولت کاری اور ترقی کو یقینی بنانا بھی ہے ۔ ان کے مطابق SECP کی پالیسی Beneficial Regulation کے تصور پر مبنی ہے جس کا مقصد کاروباری اداروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور غیر ضروری پیچیدگیوں کو کم کرنا ہے ۔کمشنر نے بتایا کہ کمپنی رجسٹریشن کے نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹل اور خودکار بنایا جا رہا ہے تاکہ کاروباری افراد اپنے تمام امور گھر یا دفتر سے ہی انجام دے سکیں۔

اس موقع پر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر فاروق یوسف شیخ نے کہا کہ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا صنعتی شہر اور ریونیو جنریشن میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے ۔ فیصل آباد ملک کی برآمدات میں 57 فیصد سے زائد حصہ ڈال رہا ہے اور ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ دیگر صنعتیں بھی ترقی کر رہی ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے اور تمام اداروں کو مل کر آسان کاروباری ماحول (Ease of Doing Business) کو فروغ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چیمبر حکومت اور کاروباری برادری کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے اور متعدد تجاویز حکومت کو پیش کی گئی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر اعزازی شیلڈ پیش کی گئی اور مہمانوں نے یادگاری تاثرات بھی درج کیے۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی، مستقل خزانچی کی عدم تعیناتی، معاشی بحران مزید گہرا

ستھرا پنجاب مہم کی کامیابی کیلئے انتظامیہ متحرک

محرم الحرام ، ڈی سی اور ڈی پی او کا میلسی میں انتظامات کا جائزہ

ملتان میں انڈر 13، 16اور 19 کرکٹ ٹرائلز کا انعقاد

ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت، معیار پر زور

عاشورہ انتظامات مکمل، جلوس روٹس پر خصوصی اقدامات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ