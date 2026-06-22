صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی پی او فیصل آباد کا جڑانوالہ امام بارگاہ اور جلوس روٹس کا دورہ

  • فیصل آباد
سی پی او فیصل آباد کا جڑانوالہ امام بارگاہ اور جلوس روٹس کا دورہ

داخلی و خارجی راستوں، واک تھرو گیٹس، سرچ اینڈ سویپ آپریشنز کو چیک کیا

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد تنویر حسین نے رات گئے مرکزی امام بارگاہ جڑانوالہ اور مرکزی جلوس روٹس کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر ایس پی جڑانوالہ ڈویژن محمد اختر وینس، ڈی ایس پی ساجد محمود سہیل اور انچارج سیکیورٹی برانچ حاجی محمد عنصر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔سی پی او فیصل آباد تنویر حسین نے محرم الحرام کے سلسلے میں کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور جلوس کے داخلی و خارجی راستوں، واک تھرو گیٹس، سرچ اینڈ سویپ آپریشنز اور نفری کی تعیناتی کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ٹریفک مینجمنٹ اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر اور جامع حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی۔دورے کے دوران انہوں نے امام بارگاہ کے منتظمین سے ملاقات کی اور فول پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی۔ سی پی او نے ہدایت کی کہ جلوس کے راستوں پر واقع اہم عمارتوں پر روف ڈیوٹی اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مسلسل نگرانی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ریسکیو 1122 کا عاشورہ محرم کیلئے پلان جاری، 600 اہلکار ڈیوٹی پر تعینات

مینگو اینڈ ڈیٹس فیسٹول کی تیاریاں ، انتظامات شروع

آر پی او اور کمشنر کا کوٹ ادو میں محرم سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

محرم الحرام ، عزاداروں کیلئے تمام سہولتیں فراہم کرنیکا حکم

ملتان میں 05 محرم کو فول پروف سکیورٹی انتظامات

امت کو متحد کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت،طاہر اشرفی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر