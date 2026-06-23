صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری املاک کی نشاندہی اور نیلامی سے متعلق امور کا جائزہ

  • سرگودھا
سرکاری املاک کی نشاندہی اور نیلامی سے متعلق امور کا جائزہ

سرکاری املاک کی نشاندہی اور نیلامی سے متعلق امور کا جائزہ محصولات کی وصولی اور سرکاری وسائل استعمال کیلئے عملی اقدامات کیے جائیں،کمشنر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا ڈویژن حافظ شوکت علی کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں ریونیو واجبات کی وصولی، محصولات میں اضافے اور آمدن پیدا کرنے کے لیے سرکاری املاک کی نشاندہی اور ان کی نیلامی سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈویژن بھر کے ڈپٹی کمشنرز، اے ڈی سی آرز اور اسسٹنٹ کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، جبکہ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن بھی اجلاس میں موجود تھے ۔کمشنر سرگودھا نے ہدایت کی کہ تمام فیلڈ فارمیشنز ریونیو واجبات کی وصولی کے لیے اپنی کوششیں مزید تیز کریں اور مقررہ اہداف کے حصول کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے زور دیا کہ محصولات کی وصولی اور سرکاری وسائل کے موثر استعمال کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔کمشنر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ ریونیو وصولی کے اہداف کو ہر صورت 30 جون تک مکمل کیا جائے 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

9 اور 10 محرم کو بجلی کی مسلسل فراہمی کیلئے 160 ہنگامی مراکز ، خصوصی ٹیمیں تشکیل

گوالوں کی ہڑتال ، دودھ کی فراہمی بند: دکاندار اور شہری پریشان

جلوسوں کیساتھ کلینک آن وہیل کی خصوصی ٹیمیں تعینات

ڈپٹی کمشنر کا دورہ چلڈرن ہسپتال طبی و انتظامی سہولیات کا جائزہ

ڈسکہ :مجالس ،جلوسوں کیلئے فول پروف سکیورٹی انتظامات

وزیرآباد :عزادار وں کو سہولیات کیلئے میڈیکل کیمپ قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
آنرایبل لارڈ کلائیو کا خواب میں آنا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
منافقت کا صدر دفتر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کلمۂ حق کی قیمت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرض کے بجائے ایکویٹی سے کاروبار
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارت کاری کی جیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین الیکشن اور ہنگامہ آرائی
حافظ محمد ادریس